Video: Joven denuncia acoso por parte de taxista en Bogotá

Según el testimonio de la joven al programa Arriba Bogotá, en un principio entabló una conversación normal con el taxista, pero después se tornó incómoda por sus opiniones. "Al principio parecía que el señor charlaba simplemente, pero después empezó a hacerme preguntas personales y comentarios inapropiados", indicó la joven al medio citado. "Me sentí muy incómoda, no podía creer que esto me estuviera pasando", agregó.

Lea también: Ciclovía nocturna en Bogotá: revise los cierres viales y evite el trancón este jueves

A su vez, a quienes le preguntaron a la mujer a través de sus redes que por qué no tomó medidas en el asunto, aseguró que el no querer que algo grave le pasara la llevó a continuar en el trayecto.

"Lo que logré fue que el señor no supiera dónde vivía, aunque al principio le dije al sector al que nos dirigíamos. En medio de toda la situación olvidé tomarle foto a las placas del carro, pero en estos momentos estoy haciendo todo lo posible para conseguirlas con las cámaras de vigilancia", contó nuevamente a través de su cuenta de TikTok.