[Video] Menor que participaba en marcha asegura que fue golpeado por agentes de la policía

Un menor de edad fue retenido por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en medio de las manifestaciones que se registraron en la tarde de este sábado en cercanías a la Universidad Nacional.

El joven señaló que fue retenido arbitrariamente por los agentes del Esmad. "Me están llevando ilegalmente (...) no me han dicho nada, me están preguntando qué hice".

Una delegada de la Cruz Roja le prestó atención médica al joven mientras los integrantes del Escuadrón realizaban la pesquisa a la maleta que portaba el menor de edad retenido.