[Video] Mujer confrontó a conductor que la 'piropeó' en Bogotá "¿Quién le pidió que me dijera algo?"

El acoso callejero es un verdadero problema para las mujeres en Colombia que son víctimas del manoseo, el tocamiento, comentarios y el asedio de desconocidos cuando salen a la calle. No importa la ciudad, o el lugar, es una situación recurrente.

Y es que sin importar si es un comentario, o los llamados 'piropos´, las mujeres han manifestado sentirse inseguras y acosadas cuando les pasa algo así en la calle.

Le puede interesar: Mujer le pegó botellazo a conductor de Transmilenio y lo descalabró: casi se estrella el bus

Precisamente, esta semana se viralizó un video de una joven en Bogotá que no se quedó callada ante el comentario que le hizo el conductor de un camión en la calle, y sin dudarlo lo confrontó.

"¿Quién le pidió que me dijera algo? ¿Cuál es la necesidad de acosar a mujeres en la calle?. No puedo pasar por ningún lado sin que algunos de ustedes, hijueputas me diga algo. No puedo estar tranquila en la calle porque vienen con esa amenazadera. Se nota que usted es de ese tipo de hijueputas. Déjeme en paz", le gritó la mujer.

Según se defiende el conductor de un camión de la cadena de restaurantes PPC, él no dijo nada pasado de tono: "No la estoy acosando, discúlpanos entonces si es así. No me tiene que tratar mal, solo le dije está muy linda y ya nada más".

A continuación el video que ha generado todo tipo de comentarios y controversias: