Una patrullera de la Policía Metropolitana de Bogotá, se enfrentó a cuatro delincuentes que increparon a un hombre para robarle su motocicleta en el barrio Tibaná en la localidad de Puente Aranda en el occidente de Bogotá.

Cámaras de seguridad del sector, registraron el momento en que los delincuentes llegan a bordo de motos e interceptan al hombre que se desplazaba en ese momento por una de las calles de este sector. En ese momento los sujetos aceleran hasta alcanzarlo y uno de los ladrones lo baja de su vehículo y lo comienza a amenazar.

Lea también: Así operaban 'Los Norteños', banda que asaltaba carros en el norte de Bogotá

En ese momento la agente, al percatarse de lo que estaba sucediendo, llega a bordo de una motocicleta y estrella la de los otros delincuentes, sin embargo, ella cae al suelo, pero se levanta rápidamente y con calma se dirige hacía el hombre que tiene increpado a la víctima, mientras que los otros tres implicados, huyen del lugar.

Fue así, que la valiente uniformada dio con la captura de este sujeto, que tenía en su poder un arma de fuego, y que posteriormente lo trasladado a la URI de Puente Aranda, y quedó a disposición de la Fiscalía para que pueda ser judicializado y apresado por lo acontecido.

Lea también: El hurto de celulares y personas se incrementó en un 13% este año en Bogotá

Entre tanto, la Policía está recopilando más información con otras cámaras de seguridad para dar con el paradero de los otros tres sujetos que prendieron la huida y que no lograron cometer este hurto.