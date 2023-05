[Video] Pitbull sin bozal mató a perrito: los gritos de la dueña eran estremecedores

En las últimas horas, se conoció un desgarrador video que conmueve el corazón y saca lágrimas.

En el video se ve a un perro de raza pitbull sin bozal, el cual atacó a otro peludo mucho más pequeño que él, al fondo se escucha el llanto y gritos desesperados de la dueña de animal atacado.

De interés: Perro salvó a su amo de morir en voraz incendio, pero murió entre las llamas: "era todo para mí"

Al parecer era una mujer, la dueña del animal de raza potencialmente peligrosa, quien al final pudo controlar a su perro, sin embargo, era demasiado tarde, pues el otro perro ya había muerto.

En el triste video se ve como la dueña del animal atacado lo alza y lo mantiene en sus brazos, pero este ya no se movía. La mujer enter lágrimas le reclama a la dueña del pitbull por sacarlo son bozal.

Varios internautas comentaron el video y piden a las autoridades sancionar a la dueña del pitbull, pues afirman que no era culpa del animal, sino de la dueña.

“Muy irresponsable esa señora sacar ese perrito sin bozal y correa, eso jamás se puede hacer y lo peor es que parece que no puede con él. No saben como mantenerlos y los tienen por tenerlos", “no hay perros asesinos, son peligrosos por su fuerza, un estudio demuestra que la agresividad no va determinada por la raza, cualquier otro perro grande puede atacar a razas pequeñas y matarlos", estos fueron algunos de los comentarios de la publicación.