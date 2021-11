Video registró momento de la agresión a periodista Gabriela Cárdenas en Bogotá

Lea también: Ladrones extranjeros, indignados porque los grabaron tras cometer el robo

La joven sostuvo que tomó el taxi -como poco acostumbra- en las calles de la Zona T durante la noche. A su vez, expresó que empezó a desconfiar del conductor cuando notó que este tomó rutas desconocidas para llevarla a su destino.

"Mientras el hombre me intenta poner la mano en la boca para callarme yo saqué toda mi fuerza del mundo, lo empujaba y gritaba AUXILIO, AUXILIO pero nadie salía. Cómo vio que no pudo meterme al carro de nuevo, me tiró al piso y arrancó junto con el muchacho que conducía", contó Cárdenas en su cuenta de Twitter.

Finalmente, la joven invitó a tomar precauciones a la hora de tomar transporte en la ciudad. "No dejen que pongan música a alto volumen si van solxs, observen el comportamiento del conductor y sigan la ruta hacia su destino", fueron las advertencias de la joven para que demás usuarios no pasen el susto que ella vivió.