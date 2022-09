[Video] Sujeto fue sorprendido mientras grababa mujeres en el baño de un bar

Por redes sociales circuló una denuncia en la que indican que un hombre estaba grabando a las mujeres que iban al baño a hacer sus necesidades en el BBC de la 93 al norte de Bogotá.

La usuaria de Instagram, Laura Salazar indicó que Cristian Díaz ingresó al baño de las mujeres para grabar con un celular a las damas, según ella, una chica le informó lo que estaba sucediendo antes de que ella fuera a hacer sus necesidades.

Las afectadas llamaron a la policía y en video se ve cuando se llevan detenido al sujeto señalado de acoso sexual y a quien le revisaron el celular, pero al parecer ya había borrado unos video, pero se alcanza a filtrar un material con el que se podía inculpar de irrumpir con sus acciones a las mujeres.

Hasta las 3:00 a.m. estuvieron las mujeres denunciando al hombre, pero en las publicaciones se anunció que este hecho, según las autoridades no amerita cárcel.

Lo que si solicitó Laura en sus estados, es que las mujeres que se han visto afectadas por Díaz deben denunciarlo en la URI de Paloquemao con evidencias.

Por su parte, los internautas replicaron la denuncia e indicaron que si lo conocían.

Asimismo, la denunciante escribió que, "no permitamos más que este tipo de enfermos vayan por la vida tan campantes. Seguramente vamos a evitar a que si hoy un video (en esa delgada línea) mañana sea un abuso sexual”, así se lee en la publicación de Salazar; la misma que recibió apoyo de la comunidad en redes sociales, donde indicaron que estas situaciones deben tener un castigo judicial, porque este tipo de ciudadanos no pueden acosar sexualmente así a las mujeres y menos en un establecimiento público.

Es de aclarar, que las mujeres que aparecen en videos en diferentes redes sociales no estaban apoyando al sujeto en cuestión, solo estaban evitando que se escapara del baño donde fue encontrado, todo para que la policía lograra capturarlo. Como se evidencia, el implicado dice que no lo graben, que lo que hizo no es para tanto y que trabaja en una agencia de públicidad.