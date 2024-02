[Video] Terror en Transmilenio: Hombre se salvó por poco de ser robado

La situación de inseguridad en Bogotá sigue siendo uno de los dolores de cabeza de los ciudadanos. Desde hace algunas semanas los hurtos masivos están en aumento, pero los delincuentes siguen buscando formas de tomar desprevenidos a las personas para hurtarles sus pertenencias.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, en enero de 2024 se presentaron 402 robos a comercios y 8.814 hurtos a personas.

En un video publicado en redes sociales, se presentó una situación que, afortunadamente, terminó solo en un susto, sin embargo, generó gran preocupación entre los ciudadanos.

En las imágenes se ve el momento exacto en el que un usuario fue fichado por un delincuente, mientras se encontraba en un bus articulado de Transmilenio, pero se salvó de milagro de ser robado, gracias a los demás usuarios que se encontraban allí.

Mientras el bus se encontraba detenido, el delincuente aprovechó que la ventana se encontraba abierta y el usuario estaba revisando el celular para tratar de extraer por esta el aparato.

No obstante, gracias al ruido causado por los demás usuarios, el método conocido como ‘Escalera humana’ terminó fallando, pues la víctima se percató del hecho.

Una de las personas que se encontraba dentro del articulado captó toda la escena y la reacción de los demás usuarios que enfrentaron esta situación.

Cabe destacar que, aunque el video se conoció este fin de semana, la grabación no tiene no fecha ni hora. No obstante, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues aseguran que esta modalidad de robo es ‘pan de cada día’.

"El mismo ladrón hizo lo mismo en la estación NQS calle 75 la semana pasada", "Desde que cambiaron las formas de las sillas en TransMilenio los robos son a diario", "Cuando viajen en TransMilenio cierren las ventanas para que no les roben los teléfonos y más que todo de noche coque casi no se ve nada", escribieron en redes sociales.

