[Video] 'Tino' Asprilla fue víctima de los ladrones en Bogotá

"Mire lo que me acaba de pasar en Bogotá, Parque de la 93. Me bajo a un cajero y me rompieron el vidrio, me sacaron un bolso que tenía atrás", indicó el 'Tino'.

Seguidamente, el hoy panelista de varios programas deportivos mostró su sorpresa con respecto al tiempo en que se demoraron los ladrones en llevar a cabo su acción, ya que según él solo se demoró un minuto.

"Un minuto me demoré y me había roto el vidrio y se me robaron un bolso", indicó.