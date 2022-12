[Video] Toro en calles de Bogotá terminó correteando a dos policías

Durante el día de ayer, miércoles 21 de diciembre, se reportó el caso de un toro que se había escapado del matadero y alteró la tranquilidad del sector del barrio Carabelas de la localidad de Puente Aranda.

Por medio de algunos videos, muchas personas grabaron el momento en el que el animal estaba por las calles correteando a los policías y las personas que se encontraba en el camino. Además, se puede ver cuando más de diez uniformados con ayuda de camiones, carros, motos intentaban encerrar el animal, pero era casi imposible hacer la hazaña.

A pesar de los intentos de las personas para atrapar el animal, era muy difícil, y el toro terminó persiguiendo por una cuadra una moto en la que iban dos policías. El hecho quedó registrado por medio de un clip subido por un vecino a TikTok, en este se puede ver como los uniformados aceleran a fondo mientras el animal iba a toda velocidad detrás de ellos.

Le puede interesar: Pico y placa: lo que se sabe hasta el momento de los cambios en Bogotá

Aunque uno de los vecinos logró enlazar el animal por el cuello, el toro se escapó y terminó algunas cuadras más allá, donde unas personas lograron atraparlo con ayuda de las autoridades.

Ante esto, varias personas se burlaron de lo sucedido con comentarios como, “ya no me gusta el color rojo, ahora me gusta el verde jajaja", "el policía en la moto manejó como si no hubiese un mañana", "los policías: llamen a la policía jajaja".