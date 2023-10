En ese momento se pueden escuchar algunos comentarios como: "esto solo pasa en Colombia" y “me encanta vivir en Bogotá”, mientras todas las personas descienden del articulado.

Al descender, la mujer captó el momento en el que un grupo de unas 10 personas se pone detrás del articulado y lo empuja, mientras se escuchaba una algarabía de las otras personas que se quedaron atrás esperando que llegara un articulado.

Las redes sociales se llenaron de algunos comentarios como: "la unión hace la fuerza: tiquetes gratis por todo el año"; "con un sistema así si no van a contaminar es nada"; "¿Que si me imagino vivir en Suiza y perderme de esto? Si me lo imagino y quiero perderme de esto".