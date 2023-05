[Video] Vendedor de Transmilenio se subió con la tienda entera y ya lo tildan de descarado

Cualquier ciudadano que viva en Bogotá y use Transmilenio con frecuencia puede evidenciar el incremento de las ventas ambulantes en los buses del sistema.

Le puede interesar: "Paga por ella o se sale": le cobran el pasaje a la muñeca de trapo en TransMilenio

No importa la ruta o la hora, siempre se suben vendedores informales a ofrecer comida, aretes, lápices, moñas, libros y cualquier tipo de producto que pueda imaginarse.

En un trayecto un pasajero un pasajero puede ver tres, cuatro o hasta cinco vendedores, quienes incluso son ordenados para no ocupar el mismo vagón y cada quien espera su turno.

No obstante, muchos ciudadanos han expresado su preocupación no solo por el incremento de las ventas ambulantes, sino por las implicaciones en materia de seguridad para quienes utilizan el sistema, dado que se han conocido casos de vendedores agresivos que se molestan e incluso han agredido a usuarios por no recibirles el producto, no darles plata o incluso solo por no saludarlos.

En los últimos días se viralizó un video que ejemplifica una de las problemáticas de las ventas ambulantes, no por el tema de seguridad, sino por el espacio, ya desmesurado que están ocupando en los buses.

En el video se ve que un vendedor se subió con dos estantes e incluso canastillas ofreciendo paquetes y dulces, ocupando completamente el pasillo.

Le puede interesar: Recargue la tarjeta TuLlave desde el celular: sin filas y fácil

Los pasajeros, e incluso un uniformado de la Policía miran atónitos. Cientos de internautas han considerado que esto ya es descarado, pues ya ocupa demasiado espacio. ¿Qué opina?

El video del vendedor en Transmilenio