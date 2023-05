[Videos] Avión se estrelló con carro remolcador en el Aeropuerto El Dorado

El Aeropuerto El Dorado se convirtió en el primer aeropuerto de Sudamérica y el segundo aeropuerto de América Latina con mayor transporte de pasajeros, al movilizar a un total de 35,5 millones de personas en el 2022, superando por casi un millón de pasajeros al Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos en Brasil, ubicado en el tercer lugar del ranking, Busiest airports in Latin America.

Y es que para muchos viajeros frecuentes, no hay duda que El Dorado es de lejos el aeropuerto más moderno y de mejor funcionamiento en Colombia. No obstante, al igual que cualquier terminal aérea no está exento de accidentes o eventualidades.

Precisamente, este jueves 4 de mayo se conoció de un accidente ocurrido en El Dorado en horas de la mañana el cual quedó grabado.

Según se ha podido conocer en varios videos difundidos en redes sociales, un Boeing 787 de Latam Airlines sufrió daños al partirse la barra que une al avión con el remolcador cuando era traslado en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Afortunadamente, no sé reportaron personas heridas ni una afectación en la operación del aeropuerto.

Videos del accidente en El Dorado