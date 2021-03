A pesar de que en las grabaciones no se ve la presencia de las autoridades, Tatiana Piñeros, Alcaldesa encargada de Los Mártires, dijo: "Los habitantes de calle, motivados por los miembros de las bandas que delinquen en ese sector, protagonizaron estos desordenes que fueron controlados por los miembros de la Policía".

"No coger la calle Sexta ni entrar al centro hacia el lado de la calle Octava. Se rebotaron los locos, están rompiendo los carros. Persona que pasa la están robando. Se metieron una enloquecida muy brava, hermano. A mí me robaron los espejos. Se volvieron locos, hermano. Entonces, tener mucho cuidado, taxistas, todo el mundo", dijo una de las víctimas.

Finalmente, RCN Radio consultó a la Policía Metropolitana sobre una explicación de los hechos, pero solamente contestaron que la situación en el sector ya estaba controlada.