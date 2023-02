Volveremos a interponer una acción popular para proteger la primera línea del metro: Lucia Bastidas

Tras la fuerte polémica que ha generado la posición del Gobierno nacional frente a la primera línea del metro de Bogotá, se siguen escuchando voces que apoyan que se continué con la construcción del proyecto tal cual se está realizando en este momento.

En diálogo con RCN Radio, la concejal por el Partido Verde, Lucia Bastidas, señaló que "radicaremos nuevamente una acción popular para defender la primera línea del metro de Bogotá. Retiraremos la que ya se presentó, dado que el magistrado de la Corte nos pidió unas aclaraciones y solo tenemos tres días para poder responder. Por tiempos no podemos dar respuesta a esta solicitud y por ello, radicaremos una nueva acción que quizá le toque a un nuevo magistrado".

La concejal Bastidas ha sido una de las defensoras de la primera línea del metro de Bogotá, alertando por los sobrecostos que se podrían presentar si se cambian los contratos y la estructura ya planificada por la administración distrital.

"No hay ninguna claridad, si hoy me contestara el Gobierno Nacional me tiene que decir que hay un contrato. Es verdad que sería mayor el monto de un metro bajo tierra, entre la avenida Primero de Mayo y la 72. Recuerden que el consorcio chino le sugirió al presidente que se hiciera entre la 72 y la 100, que a mi también me parece bien y no tendríamos que cambiar ningún contrato", afirmó la concejal.