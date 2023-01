Volverían corridas de toros a Bogotá con fallo de Corte Constitucional: qué se sabe

Un supuesto fallo de la Corte Constitucional ha sido avanzado por Canal Toros de Movistar, en entrevista con el empresario Felipe Negret, que asegura que los toros volverían a la Plaza la Santamaría.

De acuerdo con declaraciones previas que se han adelantado del empresario, la Corte ordenaría que se restablezca la actividad taurina en la capital, así como también abrir nuevamente la licitación que incluya la muerte del toro, algo que actualmente no está permitido. A su vez, aseguran que el fallo indicaría que en el mes de febrero de este año se volvería a abrir la plaza.

Hasta ahora, la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), indican que no han sido notificados del fallo de la Corte Constitucional sobre la reactivación de la actividad taurina en Bogotá.

Entre tanto, la senadora Andrea Padilla, líder del proyecto que busca la prohibición de esta actividad en el país, ya ha reaccionado a la supuesta licitación que se volvería a abrir.

"El poder de los taurinos en todos los niveles del Estado les permite conocer un fallo que la Corte Constitucional no ha publicado. No me sorprende. De ser cierto lo que dicen, lucharemos con más fuerza por el PL (proyecto de ley) que prohibiría las corridas de toros en Colombia", indicó la senadora del partido Alianza Verde, haciendo un llamado al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Alfonso Prada.

Se espera que en las próximas horas se conozca la notificación por parte de la Corte, así como también el pronunciamiento de las autoridades locales y nacionales sobre la decisión.