La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, junto a demás entidades del Distrito aseguraron que el tapabocas volverá a ser obligatorio en el sistema de transporte público y el permiso del Pico y Placa Solidario será suspendido durante esta semana en Bogotá debido a la mala calidad del aire.

De acuerdo con la funcionaria, estas medidas se dan por la alerta ambiental, fase uno, reportada desde este viernes, tras las altas concentraciones de material particulado en nueve estaciones de la ciudad, las cuales se han incrementado en los últimos días.

”Las medidas saldrán por decreto en el sistema educativo, colegios y jardines tanto públicos como privados deberán restringir actividades físicas al aire libre, realizarla en espacios cerrados entre las 6 am a las 10 am, las personas con enfermedades respiratorias no deben asistir a las instituciones educativas”, sostuvo.

Asimismo, explicó que el uso de tapabocas debe ser obligatorio también en los cables y taxis durante el tiempo que dure la alerta, además de desplazar el Pico y Placa Solidario hasta la próxima semana a partir de mañana.

Carolina Urrutia aseguró que el 67% de material particulado se encuentran en las vías, por lo que se van a humedecer las rutas a partir de este lunes, mientras que las demás medidas serán desde este martes.

Ante esto, la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, manifestó que quienes salgan desde este martes con el permiso de “Pico y Placa” solidario se van a imponer comparendos, ya que en un primer inicio, esta medida irá hasta la próxima semana y se extenderá hasta que se mejore la calidad del aire.

El Distrito concluyó que el monitoreo del ambiente será constante durante esta semana, incluyendo el apoyo de gestores de convivencia en Transmilenio para verificar que se cumpla la medida o se impondrán comparendos, además que no se ha tomado ninguna medida de restricción vehicular a las motos y conductores particulares en torno al Pico y Placa.