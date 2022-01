Vuelve y juega: Claudia López nuevamente habría participado indebidamente en política

Además, la mandataria se 'despachó' en contra de cómo se ha ejecutado en la actualidad el acuerdo de paz firmado con las extintas Farc.

Aseguro que no hay un compromiso serio, decidido, político, económico y de inversión para la construcción de paz territorial.

"Todos sabíamos que firmar los acuerdos de paz y desmovilizar la guerrilla de las Farc era el paso más fácil de la paz", dijo López.

"Una cosa era la paz con la ciudadanía y otra cosa era la paz con las Farc, ¡Muy bien! pero ni cumplen lo uno ni cumplen lo otro. Es decir, ni cumplen los acuerdos de paz con las Farc y tampoco cumplen acuerdos de paz con la ciudadanía y después esperan que no haya estallido social y se preocupan que hay polarización, ¿Cómo no va a haber?. ¡Donde hay exclusión y negación sistemática de derechos no hay nada¡, ¿Cómo no va a haber?", puntualizó la alcaldesa de Bogotá.

¿Qué es el Consejo Distrital de Paz?

Fue creado por el Acuerdo Distrital 809 de 2021 del Concejo de Bogotá y está conformado por 94 representantes, de los cuales 63 son de la sociedad civil.

En esta instalación hubo presencia del Consejo Nacional de Paz, de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de Paz del Congreso de la República, directivos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y la Veeduría Distrital.