¡Vuelve y juega! Enfermera fue víctima de agresión hasta con patadas en Bogotá

Patricia Castañeda, quien es trabajadora del Hospital de Meissen, ubicado en el sur de Bogotá, denunció en las últimas horas haber sido víctima de una agresión por parte de dos personas.

La mujer narró los momentos de angustia que vivió la noche del pasado sábado, cuando esperaba el transporte público para dirigirse a su lugar de trabajo.

"Salgo a esperar la ruta; estoy en el paradero y veo que pasa transporte pero se me está haciendo tarde. Veo dos personas pero no les presto atención. Ellos se hacen a un lado, detrás de mi, mire el reloj y faltaban cinco para las siete dije dios mio sino pasa la ruta voy a parar un taxi porque voy tarde para llegar al trabajo", contó Patricia.

En su relato, señala que "alcance a dar medio paso cuando sentí a la primera persona que me agredió y me cogió por detrás el cabello, me movió durísimo la cabeza y me tiró al piso y me alcanzó a raspar un poco".

En ese momento, narra la mujer, que una de las personas le dijo: "'Por culpa de ustedes es que estamos infectados; ustedes son los que nos traen el virus a nosotros'. Quedé en shock; cuando me restriegan duro la cabeza y siento las dos patadas en la cabeza, en cuestión de segundos, me siguen diciendo 'ustedes son los que tienen el virus, ustedes nos esta haciendo daño'; en ese momento uno de ellos le dice ya vamos, ahí le quedó su lección".

Asegura que después de la agresión decidió tomar un taxi para llegar a su trabajo. "En la mitad del trayecto me desgarro a llorar, le dije que me llevará al Meissen que yo trabajo allá, me dejan al frente del hospital y me atendieron. Me dieron cinco días de incapacidad por lesiones personales (...) no me duelen tanto los golpes sino la intolerancia de la gente".

Por último dice la mujer que al parecer estas personas ya la tenían vigilada ya que ella en el momento de la agresión no estaba uniformada.

"Dice mi esposo que ya me tenían identificada, de cuando ya tenia turnos de 18 horas que me pongo el carné, me hicieron un seguimiento porque inmediatamente me halan el cabello me dicen enfermera de quinta", señaló Patricia Castañeda en su denuncia.