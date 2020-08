Vuelven los bloqueos viales a Bogotá: comerciantes salen a protestar

Comerciantes de autopartes del siete de agosto, en el nororiente de Bogotá, protestaron contra la nueva normalidad en la ciudad tras el primer pico de la pandemia de COVID-19 asegurando que los horarios determinados para trabajar no son suficientes para sus necesidades económicas.

Decenas de personas realizaron una caminata por la Avenida Calle 68, en el sector en donde están sus espacios comerciales, causando afectaciones viales. Con pancartas y arengas pidieron a las autoridades distritales y nacionales que les permitan abrir con normalidad todos sus negocios.

Lea también: Comerciantes contra “nueva normalidad” de Claudia López: nos sirve abrir toda la semana

“Por favor que nos dejen trabajar. Esta modalidad 4x4 no es factible para nadie y lo que hace es llevarnos para morirnos de hambre. Nosotros pagamos arriendos, tenemos hijos”, dijo el dueño de uno de esos locales durante la protesta.

“Los locales estamos trabajando al 25%. Estamos trabajando 16 días con pico y cédula. Solo nos está entrando el 25% a los almacenes y los arriendos y servicios siguen igual. Los pagos igual y las ganancias no”, agregó un vendedor.

La propietaria de otro de esos establecimientos comerciales aseguró que, “estamos peleando por esto. No al 4x4 y que nos den la oportunidad de trabajar. Es solo eso porque ayudas no recibimos, ayudas no estamos pidiendo, solamente que nos dejen trabajar. Eso es todo”.

Las afectaciones en la movilidad fueron controladas por integrantes de la Policía Metropolitana de la capital colombiana y por gestores de convivencia que acompañaron la manifestación.

Le puede interesar: Las cinco reformas que debe hacer el país tras la crisis, según Fedesarrollo

Desde el gremio de comerciantes de varios sectores económicos han anunciado que seguirán las protestas mientras no encuentren soluciones a sus problemas financieros y a sus inquietudes ante la reapertura gradual de los distintos espacios financieros, tras la primera parte de la emergencia por el coronavirus.