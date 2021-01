Vuelven los trapos rojos a casas de familias vulnerables en Bogotá

En las localidades de Suba, Engativá y Usaquén, que se encuentran confinadas por cuenta del aumento de casos de covid-19, comenzaron a verse nuevamente los denominados 'trapos rojos' especialmente en las zonas más vulnerables de ese sector de la ciudad.

Cabe mencionar que ese elemento simboliza la necesidad de alimentos o recursos que tienen las personas en esas viviendas, en medio de la crisis económica por la propagación de la covid-19.

Lea también: "Me hice prueba PCR para salir y regresar; ambas negativas": Claudia López

Algunos ciudadanos de esos sectores de la ciudad afirmaron que desde el primer pico de coronavirus están esperando ayudas monetarias o alimentos, que no han hecho llegado todavía por parte de las autoridades distritales a pesar de que ya se completaron más de 9 meses desde que inició la emergencia sanitaria.

"Vivo de dos arriendos en mi casa y los inquilinos estaban sin trabajo, están en la casa y yo tengo que esperar a ver qué hago con mis servicios porque llegan muy puntuales. Yo no recibo ningún bono o ayuda", afirmó una mujer afectada en la localidad de Suba.

Otra mujer que labora en esa zona de la ciudad de manera informal precisó: "Soy madre cabeza de familia con tres niñas y nunca vinieron acá ni con mercados, ni con bonos y el de Claudia López tampoco me llegó".

Entre tanto, una ciudadana extranjera expuso: "a pesar de la inscripción, no me llega ni mercado, ni bono. El Distrito no dice nada. Aseguran que están dando las ayudas a las familias, pero nada todavía".

Lea acá: Urgencias de Clínica Palermo de Bogotá registra 200 % de sobreocupación

La Secretaría de Integración Social afirmó que más de 130.000 familias, es decir medio millón de personas, recibirán bonos solidarios y también mercados para que puedan superar la situación de emergencia que se vive derivada de la pandemia.