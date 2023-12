Ya no se salva ni un valet parking: Alejandra Serje denunció nueva modalidad de hurto

La inseguridad en Colombia sigue en aumento día a día. Las personas son víctimas de hurtos de sus pertenencias, dinero y hasta de identidad.

En el caso de Bogotá, durante el 2023 en las localidades de Teusaquillo y Los Mártires se ha generado un aumento del 123% con respecto a 2020, pasando de 3931 hurtos a 8.764 para este año, con corte a octubre.

A estos hechos de inseguridad en la capital se le suma una nueva denuncia de la reconocida presentadora Alejandra Serje, quien reveló una nueva modalidad de hurto de vehículos.

De acuerdo con Serje, este hecho alarmante le sucedió a su amiga Kathy Molano, quien llegó a un lujoso restaurante de Bogotá para disfrutar de una cena, pero al momento de dejar su carro con el valet parking, servicio asociado a este establecimiento, terminó siendo robado.

"Ellos entregaron la llave y se llevaron el vehículo. Después de comer, va a pedir su carro y no aparece", destacó la presentadora en sus redes sociales, dando a conocer este nuevo hecho de inseguridad.

Ante este panorama, la presentadora asegura que ni el valet parking, ni el restaurante o el parqueadero quieren responder por lo sucedido.

"Se supone que ellos estudian a quienes van a contratar para que no pasen ese tipo de cosas. Finalmente, uno va confiado porque si dicen que este es un servicio de Valet Parking de este restaurante, se supone que es seguro", rescató Serje.

La amiga de la presentadora no ha tenido respuesta sobre los hechos por parte del establecimiento y asegura que la única opción que tiene es con el seguro de su carro.

"Me quedé con el papelito del Valet Parking y esta es la hora que no me han llamado. Las citas las pasan de un día para otro. Si yo no tuviera mi carro asegurado, sería pérdida total", manifestó Molano, amiga de Serje ante las acciones posteriores al hurto.

