Ya puede descargar la factura del impuesto vehicular: pasos para hacerlo

Después de las modificaciones en las fechas anunciadas para el pago de impuestos en Bogotá, la Secretaría de Hacienda ha dado luz verde para que los ciudadanos puedan descargar la factura del impuesto vehicular de forma online y hacer los pagos oportunos de esta obligación.

Cabe resaltar que los bogotanos tendrán hasta el 15 de julio de este año para hacer el pago de este impuesto con el 10% de descuento y hasta el 12 de agosto como plazo máximo sin descuento.

De acuerdo con la entidad "fueron cargadas en el sistema alrededor de 1,6 millones de facturas; al finalizar esta semana, lo estarán las de cerca de 94.000 copropietarios que aún no están dispuestas en el sistema”, esto, teniendo en cuenta que algunas facturas ya fueron pagadas y otras no fueron generadas porque no coincidían con los datos del Ministerio de Transporte y los datos del ciudadano.

Pasos para descargar factura del impuesto predial en Bogotá:

A través de la página web de la Secretaría de Hacienda los interesados deben ingresar a la opción ‘Descarga Ya’ o en la Oficina Virtual y continuar con los datos que el sitio le solicita.

Desde la entidad hacen énfasis en que las personas deben escribir la placa del su vehículo en letras mayúsculas y la cédula debe ser la que aparece en la tarjeta de propiedad.

¿Cómo pagar la factura?

Una de las alternativas que tienen los ciudadanos es acudir de forma presencial con la factura impresa a las entidades bancarias autorizadas: Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente, clientes corporativos Banco Citibank, BBVA Colombia, Banco GNB Sudameris, Banco Davivienda y Banco AV Villas.

A su vez, a través del botón PSE, en la Oficina Virtual, el pago puede hacerse de forma virtual. A su vez, a partir del 4 de mayo, los canales virtuales de bancos autorizados estarán disponibles.