Ya son 26 las víctimas mortales por consumo de licor adulterado en Bogotá y Soacha

El alcalde de Soacha (Cundinamarca) Juan Carlos Saldarriaga, confirmó que en las últimas horas falleció una quinta persona en esa población, al parecer por el consumo de licor adulterado.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario señaló que señaló que la nueva víctima de estos hechos es una mujer, al tiempo que agregó que las autoridades siguen buscando a los responsables de falsificar las botellas de los licores "Rey de Reyes", "La Cabañita" y "Old John".

"Teníamos siete personas una en Cuidados Intensivos, una en Cuidados Intermedios y cuatro fallecidos. El reporte que tenemos por determinar es una persona más que fallece por la ingesta de una bebida que debemos determinar cuál es. Se trata de una mujer que fallece en el hospital por un paro cardio respiratorio, por ingesta de licor ", sostuvo el alcalde.

Saldarriaga advirtió que la detección de licor adulterado no ha sido fácil, ya que en las botellas que han sido incautadas, no se observa ningún tipo de alteración.

"En Soacha hemos tenido 'Rey de Reyes' y 'Cabañita', he tenido de las botellas incautadas y la verdad es que en ningún momento muestran apariencias de haber sido rasgadas o rayadas. Realmente es una botella que cualquiera la compraría, por el ejercicio de su presentación", menciono.

Explicó que se han venido desarrollando operativos de control en el municipio, donde se han encontrado 17 establecimientos que comercializaban ese tipo de bebidas.

"Hemos tenido casos donde uno de los fallecidos tomó este licor y las personas que también tomaron con el no murieron. Entonces son cosas que a uno lo ponen a pensar y hay que decirle a la comunidad que no se pongan a jugar con su vida. Hay personas que lo consumen y no pasa nada, pero no sabemos cómo funciona el organismo de cada uno", señaló.