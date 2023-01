Yo soy un hombre de paz y no tenía amenazas: Padre de menor asesinado en Bogotá

Luego de la muerte de un menor de 7 años conocido como Anthony Rojas, quien fue sorprendido por disparos mientras se movilizaba en una camioneta en la Av. Boyacá con calle 116, los familiares piden que se haga justicia ante el caso y que se investiguen las amenazas hacia sus allegados.

Según las autoridades, el hecho sucedió el pasado fin de semana, en el que un hombre conocido como Jhon Rojas, habría sufrido un ataque por parte de sicarios quienes querían acabar con su vida, sin embargo, este logró salvarse, mientras que su hijo recibió los disparos.

En diálogo con RCN Radio, Jhon Rojas, manifestó que él nunca había tenido una amenaza y que es un hombre de paz, pidiendo ayuda a las autoridades.

”El llamado más que a la Policía es a concientizarnos como humanos, el presidente Petro tiene hijos, Claudia igual, yo pienso que se debe mirar el sistema constitucional para que se dé una seguridad a los empresarios”, sostuvo el padre del menor.

”Yo no he tenido conflictos con nadie, los violentos han estado allá y esto no es una batalla conmigo, los que le quitaron la vida a mi Patico, es una batalla con la justicia”, mencionó Rojas.

El sepelio y la eucaristía se realizó a las afueras de la ciudad con un esquema de seguridad por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.

“Que se tenga un mínimo de respeto, mi papel como ciudadano es acudir al estado, hasta hoy me di cuenta que tenia amenazas, soy un hombre trabajador, vengo de un pueblo y de un campo, todo me lo gane con trabajo, le pido al estado que me garantice la vida, de la teoría se pase a la práctica”, finalizó el empresario.

Por el momento, la Policía manifestó que se encuentra en la investigación correspondiente del caso para dar con los responsables del homicidio.