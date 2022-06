A Dani Duke, novia de La Liendra, le negaron la entrada al Vaticano por su vestimenta

La reconocida creadora de contenido Dani Duke se encuentra viajando por Europa con su novio Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’ y en medio de su travesía han compartido su experiencia a través de redes sociales, sin embargo, en su paso por la Ciudad del Vaticano, la influenciadora no logró entrar a un edificio histórico por su vestimenta.

Desde hace varios días, los creadores de contenido han compartido por medio de sus redes sociales la experiencia que han vivido en el verano europeo, entre los países que han visitado se encuentra; Francia, Holanda y Italia y a su vez Ciudad del Vaticano, que se encuentra en el centro de Roma.

Durante su paso por el país donde vive el papa, los influenciadores querían conocer la belleza de las infraestructuras que allí se encuentran, una de ellas es la Basílica de San Pedro. Sin embargo, el personal de seguridad del lugar les informó que no era permitido ingresar con la vestimenta que tenía la paisa.

En el inicio del video se puede apreciar cuando se encontraban en la plaza central, aquí se ve a Daniela con una camisa rosada y un short de jean, después, su novio ‘La Liendra’, publicó otra historia en la que escribió: “La mona nos espera”, además explicó, “no la dejaron ingresar por estar así, muéstrame. Está en ‘short’, no está mal, pero no se puede, no dejan entrar. Es pecadora para la iglesia”.