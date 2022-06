A Daniella Álvarez se le volvió a abrir la llaga del pie: Así tiene la herida

Daniella Álvarez, la presentadora y exseñorita Colombia, mostró la herida que se le volvió a abrir en la planta del pie, luego de un proceso de recuperación por una larga caminata que realizó en medio de un viaje, con su pareja Daniel Arenas, en marzo pasado.

La famosa debe nuevamente comenzar proceso de curación, ya que la herida fue profunda debido a que tiene poca sensibilidad, por cuenta de una afección médica que sufrió y por la que le tuvieron que amputar uno de sus pies, el pasado 13 de junio del 2020.

“Quiero contarles que se me volvió a abrir un poco mi llaga en el pie, qué estrés (…) me van a hacer un tratamiento bomba para cicatrizar rápido, empezando por la cámara hiperbárica que es un shot impresionante de oxígeno al 100% que me va a ayudar a mejorar mis tejidos, igual que los sueros que me van a poner”, dijo en sus redes sociales.

“Al no sentir la planta del pie es difícil darme cuenta de que me estoy haciendo daño al caminar, pero ya estoy en Genavi y este tratamiento va a hacer que sane muy rápido”, agregó.