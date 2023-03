A joven le nace pelo en la nariz después de recibir un injerto de piel, ¿qué le pasó?

“Irish me atacó mientras me alejaba. Caí al suelo y fue entonces cuando sentí que comenzaba a morderme la nariz. Estaba gritando que me estaba mordiendo la nariz”, dijo la mujer en The Sun.

Fue una situación que ninguno de los dos esperaba, pues el perro era descrito como un "gran osito de peluche". Inmediatamente, el padre fue a ayudarla, pero no pudo hacer nada, ya que el animal tan solo le mordía varias partes de su rostro.

A pesar de que su papá y los vecinos hicieron todo lo posible por alejar el perro de la joven, no fue posible. Sin embargo, de un momento a otro Irish la dejó de atacar y se sentó a un costado.

Sobre el motivo del ataque, Rowles dijo que “este tipo de razas son muy emocionales, y ponerlas en situaciones de alto conflicto y emocionales no es lo mejor para ellos”, expresó.

Cuando la ambulancia llegó al lugar la subió de inmediato para llevarla al hospital. Sin embargo, en la calle ocurría una situación bastante dolorosa, pues el padre tuvo que aprobar que la policía sacrificara al perro con un disparo.

Cuando llegó al hospital tuvo que someterse a varias cirugías para la reconstrucción de su nariz. Por esto, recibió algunos injertos de piel en su nariz y partes afectadas, pero una de ellas le trajo algunas consecuencias.

Una de las partes de la que le extrajeron piel fue de su frente y del cuero cabelludo. A pesar de que al inicio todo parecía estar bien, algunos días después se dio cuenta de que le estaba saliendo pelo.