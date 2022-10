A pesar de la millonada que dice ganar, la Liendra se quejó por costo de un Uber en EE.UU.

La Liendra es uno de los creadores de contenido más reconocidos de Colombia y a través de los años ha ganado bastante fama y ha conseguido una gran cantidad de seguidores que lo apoyan y siguen en cada una de sus aventuras. En los últimos días ha sido tendencia por el viaje que está realizando a Estados Unidos, donde ha compartido diferentes experiencias con sus fanáticos por medio de sus redes sociales.

Por medio de su Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores, Mauricio Gómez, compartió algunas fotografías disfrutando de los paisajes del país norteamericano, algunas de ellas con los monumentos y sitios turísticos más importantes de la región.

Asimismo, el creador de contenido ha compartido en sus historias algunas anécdotas que le han sucedido en medio de su travesía; una de las que más llamó la atención tuvo que ver con un servicio de Uber que La Liendra tomó en la ciudad de Nueva York, pues el elevado costo en comparación con lo que valdría en Colombia hizo que el influencer se quejara por lo sucedido.

“Hey, liendritas, ¿saben qué? Necesitamos empezar a ganar en dólares es, pero ya. O sea, no es que uno sea amarrado, pero no, neas, ese dólar está muy caro”, expresó Gómez.

Posteriormente habló acerca de lo que le acababa de suceder y el porqué de su sorpresiva reacción, ante esto comentó, “pille pues, acabo de pedir un Uber, me va a llevar a una distancia de 20 minutos, nos cobra 80 dólares. Voy a pagar por ese Uber 370.000 pesos. Eso de ganar en pesos y gastar en dólares es muy duro. Uno hace el cambio y usted así tenga o no plata lo siente. Por 360.000 pesos a usted lo llevan desde Medellín hasta Armenia, y se alcanza a comer una empanada”.

Gómez siguió bromeando sobre lo sucedido y dijo que al pagar tan excesivo precio le iba a decir al conductor que le diera aunque sea un 5% del carro y que lo que se haga en el día es la mitad.

Cuando se subió al carro que lo iba a llevar, el influenciador siguió hablando sobre este suceso y le empezó a decir en español que es el carro más caro que había cogido en toda su vida, ” yo sé que no me está entendiendo, pero con lo que usted me cobró yo puedo hacer mercado. Ya media silla es mía”.

A pesar de que no el creador de contenido no habla inglés, su manager decidió traducir lo que decía y le comentó, “¿Me va a dejar pagar el Uber con una historia? Sale más barato pagarle con una historia que con efectivo. Yo le patrocino el emprendimiento de vacas en la India".

El chófer no desaprovechó la oportunidad y al darse cuenta de que el pasajero que estaba llevando tenía una cuenta con tantos seguidores decidió decirle que quería tomarse una foto con él, ante esto, Gómez en tono de burla dijo, "yo le doy tres fotos por la carrera y si quiere le mando un saludo a su familia”.

Cabe aclarar que, el precio del dólar se encuentra actualmente a $4.600, siendo uno de los costos más caros que ha tenido la divisa norteamericana.

A continuación el momento que vivió La Liendra en Nueva York: