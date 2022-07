A Shakira la habría buscado un recordado exnovio tras su divorcio con Piqué

En las últimas semanas Shakira se ha convertido en una celebridad muy relevante para las redes sociales y medios de entretenimiento, a causa de las diferentes versiones sobre su divorcio y posterior confirmación sobre el fin de su relación con el futbolista Gerad Piqué la cual duró 12 años.

Pese a que en las redes sociales del deportista y la cantante colombiana no se han visto publicaciones que expongan mayor detalle sobre la situación que ahora ambos afrontan debido a su ruptura, la prensa internacional no ha parado de indagar sobre la vida íntima de la expareja y ahora ha surgido una nueva historia en torno a dicha separación.

De acuerdo con el programa de entretenimiento 'Chismes No Like', un hombre con el que Shakira tuvo una relación sentimental en el pasado se habría acercado a la cantante barranquillera justo después de que conociera que la artista se separó de Piqué.

Según el show de chismes, se trata de Antonio de la Rúa, hombre con quien Shakira tuvo una larga relación en el pasado y a quien le habría dedicado un par de sus canciones.

“Mr. De la Rúa se puso las pilas, le habló bonito al oído, y le dijo: ‘Hay que recordar viejos tiempos’”, fue uno de los comentarios que uno de los presentadores del programa realizó al comentar la historia sobre el presunto retorno de La Rúa a la vida de la reconocida artista colombiana.

Además, en el programa se comentó que fue Antonio quien habría terminado la relación que tuvo con la colombiana y no viceversa, como en su momento se llegó a pensar.

Cabe recordar que hace un par de semanas Carlos Vives, amigo cercano de Shakira, manifestó que la artista se encontraba muy triste y atravesando un momento realmente difícil, además, llegó a asegurar que tenía amplias dudas sobre la infidelidad que hubo por parte de Gerard Piqué.

"No. No, no. El que yo conocí no. Por supuesto, una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño", comentó el cantante en una entrevista.

Mientras comienzan a surgir versiones sobre los pretendientes que estarían tocando a la puerta del corazón de Shakira, la prensa española también habla sobre la mujer que ahora tiene la atención de Piqué.

En un reciente podcast de las 'Mamarazzis', las presentadoras afirmaron que Gerard Piqué ha sido visto con una mujer rubia y que ella estaría trabajando en una empresa del futbolista. De igual manera, se aseguró que esta mujer ya habría conocido a los hijos que el defensa del Barcelona tiene con Shakira, por lo tanto se tataría de una relación que va muy en serio.

En medio de estas versiones lo único cierto que es Shakira sigue siendo una artista que convierte en éxito cada canción que lanza y así ha quedado demostrado con su tema 'Te felicito', la cual realizó junto al artista de música urbana, Rauw Alejandro.

Esta canción ya superó las 200 millones de visualizaciones en Youtube y en Spotify ha rebasado las 50 millones de reproducciones.