A Tatán Mejía le llegó una sorpresa desagradable cuando pidió una tablet por internet

Tatán Mejía es sin duda reconocido por ser uno de los pilotos en el arte del Freestyle Motorcross, pues su destreza, lo ha llevado a conseguir grandes galardones en esta modalidad a nivel nacional e internacional.

Pero lo que más ha sorprendido, es su participación en el reality del canal RCN, MasterChef Celebrity, ya que sus destacadas habilidades culinarias, lo han llevado a estar entre los cinco finalistas.

No obstante, Tatán Mejía también se ha caracterizado por hacer diverso tipo de contenido junto con su esposa, la presentadora, Maleja Restrepo, en las que normalmente con videos cortos, suelen divertir a todos sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción. Sin embargo, el piloto realizó un video solo, contando que hace días atrás su tablet personal se había dañado, por lo tanto, tuvo que adquirir una nueva. Ante esto, el participante de la cocina más famosa de Colombia, realizó el pedido del artículo electrónico por Internet.

Tras casi un mes de espera, finalmente la encomienda llegó a su sitió de residencia, pero lo que no contaba, era que al interior de la caja que en efecto parecía ser lo que quería el manizaleño, encontró una tabla para picar alimentos.

“Esos chistes que dicen que lo que pides por internet vs lo que te llega, eso me acabó de pasar a mí”, dijo en medio de la risa Tatán, quien a lo último parece estar decepcionado por el pedido que le llegó.

El encargado de publicar el video fue una cuenta experta en rastrear la vida de los famosos, y la reacción de los internautas no se hizo esperar, en el que con comentarios como “Uno pobre no se ríe en ese momento”, “Donde la compro pa’ no comprar” y “Nos pasó lo mismo con un Alexa, jajaja llegó un rollo de cinta” mostraron que el pequeño clip les causó gracia e inclusive a algunas personas les pasó un caso similar.