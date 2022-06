Abuela de 100 años renovó su pase de conducción ¿Se le montaría al carro?

La mujer es de ciudadanía italiana, y se ha ganado la admiración de varios internautas en las últimas horas, después de que se diera a conocer que, a sus 100 años de edad, le fue aprobada la renovación de su licencia de conducción por los próximos 2 años.

Identificada como Candida Uderzo, residente en Sarcedo, municipio de Italia, demostró una vez más que es apta para manejar cualquier tipo de automóvil particular.

De acuerdo con la cadena RT la anciana nació en 1992 en la localidad de Breganze (Italia) y cumplió su centenario el pasado 18 de abril. Se presentó a una escuela automovilística para que le practicaran un examen que pusiera a sus capacidades físicas.

“Todos los domingos a las 6:00 a. m. estoy lista para salir sola o con mis amigas. Salgo a mi paseo dominical. “Me gusta mucho caminar y no tengo intención de parar”, agregó.

Su hijo quién también dio su declaración con el portal italiano, se mostró algo sorprendido por la noticia de su madre, a quién con bastante atención la cuidan cada vez que sale con su vehículo.

“Casi no me lo creo, pensé que se la quitarían. Es cierto que físicamente está perfecta, capaz de entender y querer. Lee el periódico sin gafas. Ella es muy saludable. Le pedimos que, para estar segura, se quedara. Todavía no hemos puesto el GPS en el coche, pero normalmente nos dice a dónde va”, dijo Gianni Salin.

¿Usted sería capaz de subirse al automóvil y que conduzca la señora?