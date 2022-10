Abuelita conmueve las redes sociales al dar serenata a su esposo en el hospital

Por medio de redes sociales se han compartido diferentes momentos, muchos de ellos divertidos, curiosos o en ocasiones desagradables. Sin embargo, recientemente, se conoció un hecho que conmocionó a todos los internautas, pues una mujer de la tercera edad le dio una serenata a su pareja, mientras estaba en el hospital.

Se dice que el hombre se encontraba hospitalizado por problemas cardiacos, pero esto no fue ningún impedimento para que la mujer acudiera al centro de salud y le diera una de las mejores sorpresas de su vida, pues el hombre ese día cumplía años e iba a ser dado de alta.

Le puede interesar: Video | Impresionante cambio de actor que interpretó a Diomedes Díaz en su niñez, ahora aparece en "Leandro Díaz"

En el video se puede ver cuando la mujer sentada al lado de la cama de hospital, lo toma de la mano y con mucho cariño y ternura le canta suavemente la canción É grande o meu amor por você’, (Cómo es grande mi amor por ti’ en español), del reconocido cantante de Brasil Rober Carlos.

El momento fue muy especial, pues el hombre no pudo ocultar su emoción y se lograba ver bastante feliz y conmovido por lo sucedido, siendo así que, en medio de la interpretación el hombre de la tercera edad acaricia la mejilla de su esposa en modo de agradecimiento.

Durante la canción, la mujer recitó, “tengo tanto que decirte, pero no puedo encontrar las palabras para expresar lo grande que es mi amor por ti…”

Lea también: La nueva modalidad de estafa virtual con la que le desocupan la cuenta

El emotivo momento no pasó desapercibido por los internautas e inmediatamente comentaron palabras emotivas como, “omg 😢 esto me atragantó. Uf”, “la mejor serenata que he escuchado en toda mi vida”, “¡Amor verdadero! En la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe”.

El video cuenta actualmente con 3 millones de reproducciones y más de 300 mil me gusta.

A continuación el emotivo momento: