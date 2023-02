Abuelita fue enterrada en un ataúd con forma de M&M's

Muchas personas se preguntaron por qué la maestra quería ser enterrada en un ataúd con esta temática; sin embargo, su nieto fue responsable de responder a esta incógnita indicando que todo se debía a que en su época como profesora guardó varios M&M's y era coleccionista de esta marca de dulces.

De igual forma, su familiar explicó, "su nombre a lo largo de 30 años como profesora era Mary Martin. Sus alumnos le llevaban caramelos M&M y pequeños juguetes M&M, lo que dio lugar a una gran colección de M&M. El ataúd es un homenaje a los más de 5.000 alumnos a los que enseñó a lo largo de su carrera. La echaremos de menos".

Esta historia le da la vuelta al mundo, pues el video que fue compartido por Roundtree ya cuenta con más de 8 millones de vistas y decenas de comentarios de algunas personas que se conmovieron con lo sucedido. "Si mi funeral no es así no quiero morirme", "si mi funeral no es asi no quiero morirme", "tan dulce que recibió una despedida tan personalizada", fueron algunos de los mensajes.