Actriz porno confesó los dolores físicos que le dejó el hacer escenas intensas

Todo un calvario, así ha sido lo que ha vivido la actriz de cine para adultos Adriana Chechik, debido a los problemas que le ha causado hacer diversas escenas en películas pornográficas, sobre todo en la parte de su cuello y espalda, por practicar sexo oral.

La estadounidense, de 30 años de edad, es una de las estrellas del cine porno en el mundo, ya que sus múltiples videos, son de los favoritos de sus fans, que la aclaman desde el año 2013, que fue cuando comenzó a generar contenido para diversas páginas, y además se ha convertido en una gran pionera de la industria.

La estrella reveló en una entrevista con 'The Plug Podcast’’, que el hacer constantemente estas escenas, le ha traído serías lesiones en su cuello, ya que por los movimientos que realiza con su cabeza durante mucho tiempo, ahora le cuesta tener mayor movilidad y tiene que acudir a terapias, donde también su espalda se ha visto seriamente afectada.

“Mi cuello está muy lastimado ahora. En estos momentos tengo un nervio pinzado, y mi columna también está muy mal, ya que hay discos que están salidos de su lugar y el tronco encefálico está fuera de su estructura normal”, manifestó la artista, agregando que este trabajo no es tan fácil como se muestra en los largometrajes.

Para tener una mejor recuperación Chechik, tiende a meter sus extremidades en una tina repleta de agua con hielo, para que los músculos se puedan relajar, así mismo como lo hacen los futbolistas profesionales.

“Este tratamiento lo suelo hacer para que mi cuerpo no sienta el dolor, ya que el frío me relaja. Porque el dolor es tan intenso que es como si acabara de tener un accidente, como si me golpearan en una pelea de boxeo, pero más sexy”, dijo.

No obstante, un especialista le recomendó que dejara de hacer estas prácticas durante un tiempo considerable, para que sus articulaciones puedan recuperarse con normalidad, pero ella enfatizó en que prontamente va a grabar una escena que protagonizará con varios actores de la industria en una orgía.