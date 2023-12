Aerolínea mandó a niño de 6 años en un vuelo equivocado, terminó 400 km lejos de su destino

Al estilo de ‘Home Alone 2: Lost in New York’, un menor de 6 años terminó protagonizando su historia de aventura como Kevin McCallister.

El pasado 21 de diciembre de 2023, el menor que se encontraba solo viajando terminó llegando a Orlando por error, en vez de Fort Myers, en el estado de Florida.

El hecho sucedió con la aerolínea Spirit Airlines, quienes enviaron un comunicado al respecto.

“El niño siempre estuvo bajo el cuidado y supervisión de un miembro del equipo”, destacó la aerolínea en un comunicado que fue compartido por los medios estadounidenses.

También destacaron que “tan pronto” se dieron cuenta de este error, “tomaron medidas inmediatas para comunicarnos con la familia”.

“El 21 de diciembre, un niño no acompañado que viajaba desde Filadelfia (PHL) a Fort Myers (RSW) fue abordado incorrectamente en un vuelo a Orlando (MCO). El niño siempre estuvo bajo el cuidado y supervisión de un miembro del equipo Spirit, y tan pronto como descubrimos el error, tomamos medidas inmediatas para comunicarnos con la familia y reconectarlos”, resalta la compañía sobre el inconveniente con el menor.

Por su parte, algunos medios pudieron hablar con la abuela del menor, quien lo estaba esperan en el aeropuerto.

Al llegar a recoger a su nieto, María Ramos recibió una terrible respuesta.

“Me dijeron: ‘No, él no está en este vuelo. Perdió su vuelo’. Le dije: ‘No, no podía perder su vuelo porque tengo la etiqueta de check-in'”, dijo Ramos a algunos medios.