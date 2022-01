Aida Victoria anuncia que finalmente recuperó su cuenta oficial de Instagram

La influencer Aida Victoria Merlano celebró que Instagram le devolvió su cuenta oficial, así lo anunció en su cuenta de respaldo, con la que ha podido subir contenido desde hace un par de meses.

“Cuando a mi me cerraron mi cuenta, fue de los momentos en los que yo más amada, querida y respaldada me he sentido (…) mucha gente me tendió la mano, que me apoyó sin preguntarlo sin dudarlo”, expresó.

Aprovechó también para agradecerle a un misterioso hombre que le ayudó en esos momentos, añadió que lo único que hay en su corazón para él son buenos deseos y mucha gratitud.

Además, en una imagen siguiente aclaró que no se trata de su ex, frente a algunos comentarios que sus palabras habían generado.

A la barranquillera, Instagram ya le ha cerrado su cuenta oficial en repetidas ocasiones por incumplir las políticas de dicha red social; en agosto y noviembre Merlano apeló ante la plataforma y le devolvieron el perfil.

Sin embargo, esta tercera vez, su cuenta oficial estuvo inactiva por un buen tiempo.

