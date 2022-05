Aida Victoria atizó polémica con Ricardo Montaner mencionándole que "carece de argumentos"

Esto no paró allí, y tras los frontales mensajes de Montaner, Aida Victoria siguió avivando la polémica por medio de un pequeño film que fue publicado por una cuenta en Instagram especializada en rastrear la vida de los famosos.

Allí la hija de Aida Merlano que se encuentra exiliada en Venezuela acusada en el país por compra de votos, citó la respuesta de Ricardo haciendo una crítica por unas palabras que él empleó en un concierto y expresó “Jamás fui ofensiva, de hecho, empecé el video hablando del profundo respeto que siento por lo que ha sido su carrera, y en el video yo acudo a datos estadísticos, tener los argumentos y no, simplemente, vociferar cosas”, momentos después la también modelo mencionó que “Es válido que exprese su opinión, pero si lo hace, está sometido al debate. A mí no me interesa si dicen que vote por aquel. Yo no le estoy haciendo campaña política a nadie, a esa gente no la conozco y no meto las manos al fuego por nadie. Mi problema es que hablen de mi país como si fuera una ‘pequeña Suiza’”, sentenció.