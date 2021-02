Aída Victoria, expulsada del Malecón de Barranquilla por estar ligera de ropa

Aída Victoria Merlano se ha convertido en la protagonista de una serie de noticias en las plataformas digitales por comentarios, contenidos o declaraciones que ha hecho de forma pública sobre su vida personal. La joven se ha mostrado abierta a tocar distintos temas y compartirlos con aquellos interesados en conocer y aprender.

Sin embargo, recientemente, la colombiana llamó la atención de sus seguidores tras publicar una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, donde contaba una incómoda situación que vivió mientras se encontraba realizando contenido audiovisual en el Malecón, ubicado en la ciudad de Barranquilla.

De acuerdo con lo que relató la joven, se encontraba grabando en un espacio público, con poca gente, un clip para promocionar una marca, algo que es normal en su rutina laboral para las redes sociales. Aída Victoria aparecía en uno de los videos vestida con una camiseta blanca tipo crop top, una pieza de un traje de baño de color rojo, y unos patines oscuros.

“Me quedaron grandes”, dice la influencer, haciendo referencia a los patines, mientras una amiga la sostiene para que no se caiga. Otra persona aparece al fondo con una cámara, registrando el camino que recorre la colombiana.

No obstante, luego de esta historia, Aída subió un par de clips explicándole a sus seguidores que había sido expulsada del Malecón por el atuendo que estaba vistiendo. Merlano aseguró que un agente se acercó y le pidió que se retirara, pues no se podía estar en vía pública con esta clase de ropa ligera.

“Estábamos en una zona del Malecón, donde no hay nadie. La idea era que estuviera solo para poder grabar, y resulta que me echaron del Malecón porque no puedo estar con el atuendo que les mostré porque en vía pública no puedo estar así”, afirmó la influencer, mientras iba sentada en la silla del copiloto de un auto.

“El señor me dice: ‘Mi superior dice que le mande una foto de cómo está vestida’, y yo le dije: ¿Perdón?, yo no estoy desnuda. Estoy hasta más tapada que la gente en la playa y vengo a grabar contenido para una marca, es tema de trabajo’”, agregó la joven.

Según otros medios, Aída Victoria debió tramitar permisos para poder llevar a cabo la grabación, por lo que este sería otro motivo para cancelar el rodaje de su contenido.