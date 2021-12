Aida Victoria hace candente confesión sobre Lina Tejeiro, "tú me ves y me agarras la nalga"

Aida Victoria y Lina Tejeiro se han convertido en tendencia dentro de las redes sociales, donde ambas son muy activas.

Esta vez están en boca de muchos, gracias a un video en el que, entre bromas, hacen una candente “denuncia”, pues a través de las historias Aida Victoria expresa que ella no ‘acosa’ a Lina Tejeiro, como muchos creen, sino que más bien es al contrario.

“La gente cree que yo te acoso a ti. Tú me ves, me agarras la nalga y me robas picos, sí señor”, expresó la instagramer entre risas.

Esta confesión la hizo Merlano en medio de la celebración de los Premios InstaFest, evento dedicado al reconocimiento de lo creadores de contenido con gran impacto en Instagram.

Por su parte, Lina se vio sorprendida por las palabras de Aída y le contestó: “Sí, pero eso no se puede decir en público”.

Cabe recodar que la actriz fue galardonada con los premios a ‘Mejor Contenido Lifestyle’ y ‘Mejor Influencer del año’.