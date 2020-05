Aida Victoria Merlano reaparece tras dura crisis emocional: "Estaba hundida"

Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, es tendencia en las redes sociales debido a que reapareció luego de confesar que intentó suicidarse el pasado fin de semana.

La barranquillera aseguró que ya se encontraba mejor, pero que no iba a entrar en detalles de la discusión familiar que casi acaba con su vida.

“Estoy contenta de regresar a Instagram, a mí me encanta esta aplicación. Hay gente que dice: 'Ella cómo aguanta la presión de la crítica de estar aquí’; esto no me genera ninguna presión, otros campos de mi vida sí son realmente complejos y duros”, expresó.

La influencer aseguró que solo necesitó un descanso de las redes porque estaba muy afectada emocionalmente.

“Necesité un ‘break’ porque estaba hundida, básicamente en la mierda. Claro que me pasó una cosa de la que no voy a hablar porque yo en realidad no voy a dar explicaciones de lo que me pasó, ni voy a contar qué fue”, resaltó.

Aseguró que hablar del tema sería abrir una puerta para que la gente tuviera licencia de opinar de su vida privada, así que mejor se lo reservaba. Además, mencionó que salió de esa situación gracias a su pareja, su psicóloga, su psiquiatra y su familia, pero nada tiene que ver con ella sufra de depresión.

“Quiero aclarar que yo, como cualquier ser humano, frente a una situación dura, me he deprimido. Eso no significa que yo sufra de depresión. No es que ahora yo les vaya a contar: ‘Mi vida viviendo con depresión’. Es muy diferente que tú te deprimas frente a una situación difícil a que sufras de depresión (...) Hay que saber diferenciarlo”, finalizó.