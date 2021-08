Aida Victoria Merlano reveló por qué vive un duro momento con su pareja

Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, se ha convertido en protagonista de distintas noticias en redes sociales, no solo por los temas que toca en sus contenidos, sino por la continua interacción que tiene con sus fans a través de dinámicas. La joven ha cautivado con su belleza y personalidad a lo largo del tiempo como influencer.

La barranquillera fue centro de comentarios tras vivir una difícil situación con la salud de su prometido, Lumar Alonso, quien recibió atención médica por problemas respiratorios a causa del contagio de covid-19 que sufrió. Merlano se mostró afectada por el momento que atravesaban, pero siempre agradeció la atención y los mensajes que le llegaron de los curiosos.

Sin embargo, recientemente, la creadora de contenido llamó la atención de sus seguidores de Instagram, luego de realizar una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial, donde habló de su relación sentimental tras rumores de que había terminado.

“Terminaste con Lumar”, escribió una persona en la casilla de interrogantes, luego de que Aida Victoria quisiera “adelantar cuaderno” de su vida personal.

La influencer no dudó en sincerarse al respecto y no ocultar que actualmente se encuentra viviendo una situación compleja con su pareja, aclarando que ambos están trabajando para poder arreglar las cosas.

“Yo no sirvo para hacerme la loca y venir a decir: ‘no es que como yo estaba de viaje y él estaba en sus cosas’. No, la verdad estábamos reventados, esa es la realidad”, afirmó la modelo, enfatizando en que se dieron el tiempo para dialogar las cosas en pareja antes de salir a comentar públicamente todo.

“Uno a veces no se siente preparado para hablar (…) Lumar no me hizo nada, yo tampoco le hice nada a él. Tuvimos un inconveniente, así como pasa en todas las relaciones”, aclaró Aida Victoria en un video, donde acabó con los rumores sobre su relación y las especulaciones de una posible infidelidad.

En este espacio también contó sobre el proceso que llevan, las circunstancias que han pasado y los autoanálisis que se hacen sobre el amor que sienten, confiando en que todo se puede recomponer.