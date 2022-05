Aida Victoria Merlano, se encontraba un poco desolada al contar que hace unos días atrás, que llevaba dos años sin poder ver a si mamá. Sin embargo, también entregó detalles de que por fin pudo tener un pequeño encuentro con ella a pesar de que no había evidencias.

No obstante, estas salieron a la luz hace poco, y en conmemoración del día de la madre, Aida Victoria reveló un video del encuentro con su mamá, donde ella realizó el viaje hasta Venezuela, para compartir por unas horas con su progenitora, que se encuentra prófuga de la justicia en este país tras descubrirse la compra de votos.

Lea también: Ricardo Montaner le devolvió 'la peinada' a Aida Victoria por viralizar un video de 2018

“Feliz día ma. Me hiciste una mujer fuerte y decidida; me enseñaste a enfrentar los problemas con “la cabeza alta y los ojos bien abiertos””, fue el mensaje que muestran las imágenes, en el que se ve con claridad como Merlano sale a recibir a su hija, y con un fuerte abrazo, las dos mujeres entran en llanto.

Las sentidas palabras continuaron y Aida Victorio agregó que “me enseñaste que la esencia de la vida no está en lo que tienes sino en lo que das… Gracias por cada cosa que has plantado en mí y que me ha hecho ser quien soy. Te amo infinito”, dejando claro que la exsenadora ha sido una gran guía en su vida.

Además, la creadora de contenidos para redes sociales, había revelado en días pasados que su mamá no está en condición de liberta y que tampoco se encuentra en casa por cárcel, y que su situación con la justicia colombiana y es muy compleja.

Lea también: La razón por la que Aida Victoria se cambió el nombre y se puso el de su mamá

Como era de esperarse, muchos internautas no fueron indiferentes ante la publicación, y algunos mostraron la felicidad que les dio al ver este emotivo reencuentro, mientras que otros la juzgaron por no hablar del paradero de su madre para que enfrente los cargos por los cuales se le señala en Colombia.