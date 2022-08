Aida Victoria no se quedó callada con internauta que le dijo que se le marcaba mucho el pantalón

Recientemente Aida Victoria compartió una fotografía a través de las historias de Instagram, en la que muestra que está en el gimnasio y luce un conjunto gris ceñido al cuerpo.

Luego de su publicación uno de sus seguidores resaltó que se le marcaba el pantalón, a lo que claramente Aida Victoria respondió contundentemente.

"Nunca falta el niñito de primaria, dizque qué panocha, pues la cuca se pronuncia porque si uno tiene cuca, la cuca se marca”, expresó.

Además quiso agregar que al hombre que le hiso ese comentario no se le marca nada, no porque use un pantalón suelto sino porque no tiene nada que mostrar.

"Te quiero aclarar una cosa infeliz a ti no se te marca nada con tus jogger no porque sean jogger, sino porque usted no tiene pipi que se le marque", dijo.

La creadora de contenido finalizó su mensaje asegurando que las mujeres también miran a los hombres, solo que son más disimuladas.