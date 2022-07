Aida Victoria podría terminar con su novio "No estamos en el mejor momento”

Desde el mes de mayo, Aida Victoria reveló en redes sociales que su nueva pareja es el cantante Naldy, quien le pidió que fueran novio con un letrero expuesto en plena vía pública.

A partir de ese momento, la barranquillera subía algunos estados con el reguetonero, pero últimamente lo dejó de hace, por este motivo en medio de una dinámica de preguntas por Instagram, los seguidores de Merlano le preguntaron qué pasaba.

En este sentido, una seguidora le escribió, "extrañamos verte con Naldy, ¿están enojados?", la respuesta de la creadora de contenidos inició con una reflexión sobre las relaciones de pareja, pues según ella, hay novios que ponen estados de amor cuando en realidad están mal y las relaciones no son perfectas.

“Yo hipócrita no soy. Veo gente que se está matando en la casa y viene acá a mostrar la felicidad, yo no, si yo a ti te muestro el amor bonito, la química, la cosa, es porque eso está pasando, y si no te lo muestro es porque no está pasando”, dijo la influenciadora.

Por esto indicó que ahorita, estaba resolviendo unos temas con su novio.

Otro tema alrededor de Naldy y Aida Victoria es cómo se distribuyen las cuentas a lo que ella respondió que la persona que invita debe pagar, pero si ya están juntos los gastos eran de los dos, pero que su compañero sentimental decía que era una ofensa que la mujer pagara.