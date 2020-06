Alejandro Riaño responde a críticas por publicación el Día del Orgullo LGTBI

Alejandro Riaño, famoso comediante y creador de ‘Juanpis González’, se unió a celebración del Día del Orgullo LGBTI con un sentido post sobre la libertad de amar y querer a la persona que sea sin importar el género o la preferencia sexual.

El también actor compartió una imagen de la bandera de la comunidad LGBTI y envió un mensaje positivo que basaba las relaciones en el amor que existía entre las personas. Además, Riaño aseguró que con este sentimiento todo era posible.

Lea también: Claudia López insiste en que Bogotá debe volver a "cuarentena estricta"

“Nadie nunca en el mundo debería tener miedo de caminar por la calle de la mano de la persona que ama”, se puede leer en la publicación que sumó más de 46 mil likes en la plataforma digital.

Sin embargo, varias personas criticaron a la celebridad por respaldar esta idea y lo cuestionaron basándose en las creencias religiosas que hay detrás de las relaciones personales. Por tal motivo, el comediante decidió responder y defenderse de forma directa.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Alejandro le aconsejó a los internautas que lo dejaran de seguir si no estaban de acuerdo con sus pensamientos y que dejaran de sufrir por las opiniones de los demás.

“A toda la gente que destila tanto odio en redes sociales, y en mi post precisamente el que puse hoy, la invito a que, de verdad, se hagan un favor y no me sigan, no busco seguidores, es mi manera de pensar, no hay populismo, no me interesa la fama, si me interesara ya habría aceptado las propuestas en los canales”, afirmó Riaño tras respaldar su forma de pensar e indicarle a la gente que puede darle unfollow si no está de acuerdo con sus ideas.

Le puede interesar: 'Todos, ideas para avanzar', la iniciativa que busca reconstruir el país tras la crisis

De igual manera, en los videos que compartió, el colombiano señaló que a pesar de que respeta las opiniones ajenas, cuando hay insultos y odio prefiere bloquear y hacer a un lado este mal ambiente.

“Pienso que la gente debe ser libre de amar y lo que debe primar en el mundo es el amor, de todas las manera, ahí si sale lo de la reina: ‘hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo en sentido contrario’. Ámense”, agregó el artista a su mensaje.