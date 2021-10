Alicia Machado 'madreó' a cantante mexicano en el reality 'La Casa de los Famosos'

Alicia Machado se ha convertido en protagonista de distintas noticias internacionales debido a su polémico paso por ‘La Casa de los Famosos’, donde comparte con celebridades como Gaby Spanic, Manelyk González, de Acapulco Shore, Celia Lora, Roberto Romano, entre otros. En cada uno de los capítulos la venezolana da de qué hablar por su personalidad y fuerte carácter.

La ex Miss Universo ha despertado todo tipo de reacciones por sus peleas con los demás participantes del formato, sus momentos con algunos tragos encima y las estrategias que generó contra su principal rival Celia Lora, eliminada semanas atrás.

Recientemente, la celebridad volvió a robarse las miradas de millones de personas con una fuerte discusión que tuvo con el actor y cantante Pablo Montero, quien fue su pareja sentimental años atrás. Aunque ambos terminaron dándose un beso durante una de las fiestas de la casa, en este cruce de palabras se sacaron a relucir palabras pesadas y ofensivas.

De acuerdo con lo que se especificó en el capítulo, Alicia habría tratado mal a su compañera Gisella Aboumrad, quien tiene un vínculo cercano con su ex. Esta situación no fue del agrado del cantante, por lo que se le acercó a dialogar y reclamarle por la actitud que estaba teniendo.

“Deja de estar hablando tantas porquerías y tantas malas palabras, ofendiendo a la gente, hablando mal de la gente. Yo sí digo las cosas de frente”, aseguró Pablo bastante molesto por lo ocurrido.

La exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia no se quedó callada y arremetió contra el actor, refiriéndose a que él era un “machista de mier$%&”. Poco a poco el tono fue subiendo y la actriz señaló que su expareja no tenía moral para darle clases de cómo llevar las cosas en la casa.

“Y a ti qué te importa. Ahora vas a venir tú a darme clases de moralismo. Y yo también a ti te digo las cosas de frente. Eres un machista de mier…”, afirmó Machado, antes de que el mexicano explotara contra ella.

Pablo Montero no se aguantó y habló sobre el “papel de mala” que tenía la exreina en la competencia, afirmando que eso debería dejárselo a Gaby Spanic, quien sí había protagonizado telenovelas en su carrera.

“Yo no hablo de la gente como tú. Tú eres una persona desleal, eres grosera, no tienes respeto, no tienes educación y cero humildad. No has hecho nada en tu vida, eso déjaselo a Gaby, ella sí protagoniza”, agregó el actor.