Amor de madre: mujer hace brindis desde hace 22 años en el lugar donde murió su hijo

El amor entre madre e hijo es considerado incondicional y eterno. Así lo confirma el caso de Cecilia Centurión, una mujer de 79 años que desde hace 22 años tiene un ritual que evidencia el amor infinito que tiene una mamá por sus hijos.

Le puede interesar: Conmovedor video de niños puso a llorar hasta a Frank Martínez

Según se conoció en medios paraguayos, Cecilia hace un brindis cada año nuevo en el mismo lugar donde su hijo falleció hace 22 años en un accidente de tránsito.

“En enero del 1999 se fue él a despedirme en la terminal. Me abrazó y me besó, me dijo: ‘mamá, yo te quiero mucho’. Falleció en compañía de su compañero de Facultad”, recordó la madre en declaraciones a medios de ese país.

Desde ese año, la madre va todos los años al lugar del accidente para brindar en las fiestas decembrinas. Allí tiene un ritual que repite año tras año: prende una vela, rezar y volver a casa para cenar con su familia. En los alrededores ya es conocida y los guardias de las tiendas cercanas le animan a decorar el árbol con el que chocó.

Le puede interesar: Trabajador que tenía turno el 24 fue sorprendido por su familia con cena callejera

La imagen de Cecilia junto a su nieta María José se viralizó en las redes.