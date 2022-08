¿Amparo Grisales tiene pareja?

A pesar de que Amparo ha manifestado en varias ocasiones que no le gusta hablar de su vida privada, en su última aparición en televisión manifestó que efectivamente sí está saliendo con alguien, y además resaltó que es “un novio muy lindo”.

Lea también: Amparo Grisales, cerca de los 70 años, dejó al descubierto el secreto de la eterna juventud

“Piensan que no tengo marido. Tengo un novio muy lindo”, fue lo dicho por la talentosa actriz em aquella ocasión. Y a pesar de que no ha dado mayores detalles de quien es el afortunado, lo que se ha especulado es que se trate del hombre de origen brasileño con el que habría sostenido una relación a distancia. Algo de lo que no ha revelado más detalles, en las cuales ya ha hablado con anterioridad explicando el porqué no habla de ello.