Amparo Grisales, la legendaria actriz usó atuendo de reina de la edad media, ¿le luce?

“Conocerán mis grandes secretos, ¿Mi edad?, ¿qué te pasa? Por supuesto que no, pero si la historia familiar que me ha acompañado durante siglos”, es el relato que cuenta Amparo Grisales, y que como es costumbre trajo la reacción de cientos de internautas quienes no dudaron en elogiar su protagonismo en el video.

Además, Laura Tobón también mostró su admiración por el trabajo realizado por HBO y por compartir unos pequeños fragmentos con la diva colombiana “Espectacular mi reina hermosa”, fue lo escrito por la presentadora, quien no dudó en llenar de elogios a Amparo Grisales.